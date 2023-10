Fischietti vietati a San Siro, per Lukaku accoglienza più ‘leggera’

A seguito della notizia ufficiale dei fischietti vietati a San Siro, la Curva Nord protesta e prepara un’accoglienza alternativa a Romelu Lukaku, in occasione del suo ritorno a Milano da avversario dell’Inter.

FISCHIETTI VIETATI – La notizia del divieto riguardo l’uso dei fischietti preparati dalla Curva Nord per Inter–Roma ha destato molto clamore, specialmente nella tifoseria nerazzurra. Gli ultras della curva hanno immediatamente diffuso sui loro canali social parole di protesta sul divieto, riportando chi di dovere a ricordare che due anni fa, in occasione di Fiorentina–Juventus, Dusan Vlahovic venne accolto con 10.000 fischietti dai tifosi di casa.

ACCOGLIENZA – A beneficiare di questo divieto, sicuramente, sarà Romelu Lukaku. Il belga, infatti, poteva soltanto immaginare uno scenario difficile come San Siro sold-out per Inter–Roma, pronto a fischiarlo ad ogni tocco di palla con fischietti assordanti. Adesso i tifosi prepareranno un’accoglienza in due giorni diversa da quanto avevano già pianificato. Banditi i fischietti, l’unico modo per “beccare” l’attaccante belga sarà fischiarlo alla maniera classica e rumoreggiare, per quanto possibile, da rendere il frastuono insopportabile. Ma, comunque vada, sarà un’accoglienza di certo più leggera rispetto a quanto si aspettassero Lukaku e gli stessi tifosi in Curva Nord.

IL MATCH – Unica cosa certa, dunque, è che Romelu Lukaku a San Siro tornerà da avversario. Il match è già in un clima bollente, nonostante manchino ancora due giorni. Tra divieti, dichiarazioni e frecciatine mandate da una parte e dall’altra, Inter–Roma non mancherà sicuramente di tensione. C’è attesa e fermento in queste ore e aumenta man mano che si avvicinano le ore 18:45 di domenica 29 Novembre.