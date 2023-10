Cuadrado e Arnautovic saltano Inter-Roma! Ma recupero vicino: le ultime – Sky

Juan Cuadrado e Marko Arnautovic sono gli unici due giocatori indisponibili in vista di Inter-Roma. Entrambi non saranno disponibili, ma continuano ad allenarsi a parte ad Appiano Gentile e il loro recupero, secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarà così lontano.

NIENTE BIG MATCH – Domenica si giocherà Inter-Roma alle 18, una partita mai semplice e mai come quest’anno sentita dai tifosi, non solo per la presenza dell’ex José Mourinho, ma soprattutto per il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku da avversario. Una partita dal risultato sicuramente non scontato per la squadra allenata da Simone Inzaghi, chiamata a dare continuità ai risultati di questo inizio campionato, cercando di mantenere il primo posto in classifica contro una squadra di alto livello. Il tecnico piacentino per questa partita non avrà a disposizione ancora Juan Cuadrado e Marko Arnautotovic.

RECUPERO VICINO – Cuadrado e Arnautovic – ancora indisponibili -, salteranno per certo Inter-Roma, ma il loro recupero non è poi così lontano. Il colombiano, in realtà, era già tornato a disposizione prima della sosta per le nazionali, prima della ricaduta che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Il recupero per lui procede bene, e punta ad una convocazione a partire già dalla prossima fida di campionato contro l’Atalanta. Discorso un po’ diverso per l’attaccante austriaco. Anche lui lavora a parte ad Appiano Gentile e potrebbe tornare a disposizione per la sfida con i bergamaschi, ma sarà molto più probabile averlo a disposizione per la sfida di ritorno di UEFA Champions League contro il Salisburgo.