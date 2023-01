Dumfries, nuova chance in Inter-Empoli? Per l’esterno l’obiettivo è doppio

Denzel Dumfries potrebbe tornare titolare in Inter-Empoli. L’olandese, nelle ultime settimane, ha trovato pochi minuti in campo, superato nelle gerarchie da Darmian e Bellanova. La sfida con i toscani, quindi, diventa doppiamente importante

OBIETTIVI – Dumfries dovrebbe scendere in campo dal 1′ in Inter-Empoli. L’olandese non sta vivendo un periodo particolarmente brillante: tornato acciaccato dal Mondiale in Qatar, l’esterno quando è stato chiamato in causa da Inzaghi non ha offerto prestazioni particolarmente brillanti. Tanto che, Inzaghi, nelle ultime settimane è stato scavalcato nelle gerarchie da Darmian eBellanova che hanno visto aumentare in maniera importante il loro minutaggio. In particolare l’ex Torino e Parma, autentico jolly di Inzaghi, e capace di annullare in poche settimane avversari del calibro di Kvaratskhelia e Leao. Ecco perché, per l’olandese, la sfida di domani sera contro i toscani assume contorni sempre più decisivi.

FUTURO – Dumfries è stato uno degli elementi cardine dell’Inter di Inzaghi. L’olandese sta vivendo un momento di flessione, normale dopo una competizione dispendiosa come il Mondiale, ma i numerosi impegni della squadra renderanno necessario l’apporto di tutti i calciatori della rosa. Dumfries dovrà sfruttare la sfida contro i toscani per ritrovare condizione e per dimostrare ad Inzaghi di essere pronto a dare un contributo importante quando chiamato in causa.