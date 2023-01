Inter-Empoli, terzo confronto tra i due allenatori: Inzaghi può calare il tris

Inter-Empoli, Monday Night della diciannovesima giornata di Serie A in programma a San Siro alle 20.45 (vedi ultime), è anche il terzo confronto tra i due allenatore, ovvero Inzaghi e Zanetti. Vediamo come sono andati i precedenti

PRECEDENTI – Inter-Empoli è la sfida in programma domani (lunedì) alle 20.45 dopo Bologna-Cremonese (ore 18.30), valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri freschi Supercampioni d’Italia in quel di Riad e dall’altra i toscani reduci dal successo in campionato contro la Sampdoria. Il confronto rappresenta anche la terza sfida in carriera tra i due tecnici, Simone Inzaghi e Paolo Zanetti. Vediamo come sono andati i precedenti.

Inter-Empoli terzo confronto tra Inzaghi e Zanetti: il tecnico interista può calare il tris

I due precedenti tra Inzaghi e Zanetti, in attesa del terzo in programma domani a San Siro, sono recenti. Il primo risale alla stagione 2021/22, la prima di Inzaghi alla guida dell’Inter, quando Zanetti allenava ancora il Venezia. La partita, andata in scena allo stadio “Pier Luigi Penzo”, si è chiusa 0-2 per l’Inter andata in gol al 34′ con Hakan Calhanoglu e al 90′ con Lautaro Martinez dagli undici metri. Il secondo confronto è chiaramente il ritorno a Milano del 22 gennaio 2022 terminato 2-1 per i nerazzurri. Il Venezia in quell’occasione spaventò l’Inter andando in vantaggio a San Siro al 19′ con un colpo di testa di Thomas Henry. Il gol del pari arriva solo al 40′ con Nicolò Barella mentre per il sorpasso l’Inter deve attendere il 90′ quando Edin Dzeko, approfittando di un assist di Denzel Dumfries, sigla il 2-1 di testa.