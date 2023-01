Pardo: «Inter in tendenza positiva! Squadra cresciuta tanto. Acerbi…»

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato del pareggio dell’Inter. In particolare, il giornalista, si è soffermato sul momento della squadra di Inzaghi e sulla situazione relativa a Skriniar

CALCOLO – Il commento di Pierluigi Pardo: «Skriniar via ora o a giugno? Un calcolo un po’ triste fra quello che ti offrono le partite che hai. L’Inter ha ottime probabilità di andare in Champions League, anche senza Skriniar. Pochissime possibilità di diventare Campione d’Italia anche con Skriniar. Il fronte italiano potrebbe portare a fare una scelta di quel tipo: cederlo per avere un tesoretto più avanti. Se guardiamo la tendenza dell’Inter, tolte le prime e 8 giornate, è una tendenza nettamente positiva. E una squadra che da la sensazione di essere cresciuta tanto. Acerbi? Non era impensabile, è stato un ottimo difensore dal punto di vista del rendimento. L’anno scorso meno, vista la situazione con i tifosi alla Lazio. Il feeling con Inzaghi ha portato questo rendimento».