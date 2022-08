Dumfries 3.0: dal ruolo di Hakimi + Lukaku a fonte unica per l’Inter di Inzaghi

Dumfries è forse il titolare più sottovalutato dell’Inter di Inzaghi. Quello indicato dai più come “sacrificabile” a fronte di un’offerta adeguata. Eppure a Lecce ha già dimostrato in che modo può e sa fare la differenza. L’erede di Hakimi, che ora (ri)trova in squadra Lukaku, non è un esterno qualsiasi. E proprio per questo motivo bisogna riconoscergli il nuovo status

QUINTO DESTRO – Non esistono un nuovo e un vecchio Denzel Dumfries nerazzurri. Ne esiste uno, decisamente cresciuto e migliorato nel giro di dodici mesi. Ormai è datato un anno fa l’approdo del classe ’96 olandese a Milano. In principio “solo” per sostituire Achraf Hakimi nel ruolo di quinto destro. In realtà il tempo – e soprattutto l’eccezionale lavoro di Simone Inzaghi sul nuovo numero 2 – ha dimostrato che Dumfries per l’Inter nella prima stagione è stato molto di più. La perdita di Romelu Lukaku ha tolto troppo alla squadra nerazzurra in termini di fisicità, profondità, rapidità, verticalità e in particolare nella manovra di gioco spalle alla porta. Compiti da centravanti, ovvio. Eppure da esterno destro Dumfries si è pian piano accentrato. Garantendo una centralità non solo a livello tattico ma anche progettuale. Oggi l’Inter non dispone in rosa di un esterno completo come l’olandese di Rotterdam. Un profilo che va oltre il tradizionale ruolo di esterno, reso moderno non solo dal dettaglio “a tutta fascia”. Dumfries oggi è molto di più.

L’importanza di Dumfries per l’Inter di Inzaghi

PRIMA SCELTA – Difensore di fascia che attacca. Praticamente un fluidificante. Ormai ex terzino di spinta, visto che l’Inter di Inzaghi non utilizza la difesa a quattro come sistema di gioco di base. Dumfries è a tutti gli effetti un centrocampista in grado di giocare sia a quattro sia a cinque. Garantendo tanti cross e tiri. Assist e gol. Decisivi. Come le suoe diagonali e gli inserimenti in area di rigore. Nel 3-5-2 inzaghiano è la prima scelta sulla fascia destra. E la panchina iniziale in Lecce-Inter non deve confondere. La titolarità del 26enne olandese non è messa a rischio né dal sempre ottimo Matteo Darmian (suo il primo assist stagionale, ndr) né dalla novità Raoul Bellanova, che dovrà crescere alla sua ombra. L’unico vero rischio per Dumfries, ma soprattutto per Inzaghi, è il mercato. Argomento non trascurabile, almeno fino al 1° settembre. Il Chelsea tornerà alla carica a suon di milioni per strappare Dumfries all’Inter?

PROFILO UNICO – In un’Inter privata di Ivan Perisic a sinistra, e in attesa del miglir Robin Gosens al suo posto, Dumfries rappresenta la certezza assoluta per il gioco sulle fasce. E non solo. L’esterno-centravanti aggiunto di Inzaghi, che non ha mai avuto a disposizione Hakimi ma adesso ritrova Lukaku. E Dumfries può svestirsi del ruolo di tuttofare sul centro-destra ma senza smettere di essere un’arma tattica importante per la nuova Inter. Perché è una fonte unica di gioco sia sulla fascia destra sia in generale in fase di costruzione offensiva. Il “Balto” nerazzurro (vedi focus) è un valore aggiunto, che a sua volta crea un vantaggio competitivo all’Inter: non ci sono tanti esterni simili in circolazione. E Dumfries non è più un semplice giocatore di fascia.