Acerbi, resta viva idea Inter. Ecco la richiesta di Lotito: le cifre – SM

Francesco Acerbi è uno dei profili seguiti dall’Inter per rinforzare la difesa. Il difensore è in uscita dalla Lazio: ecco la richiesta di Lotito per lasciarlo partire

RICHIESTA – Francesco Acerbi è una delle opzioni sul tavolo dell’Inter per rinforzare la difesa. Come noto, infatti, il club nerazzurro è alla ricerca di un vice-de Vrij, dopo la partenza di Ranocchia. La strada che porta al difensore della Lazio, spiega SportMediaset, resta sempre valida. Acerbi infatti, in rotta con il pubblico biancoceleste, è in uscita da diverse settimane. Lotito, per lasciar partire l’ex Sassuolo e Milan, chiede una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Fonte: SportMediaset.it