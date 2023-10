Dumfries, altro assist in Inter-Benfica! Ma serve migliorare un aspetto

Dumfries è stato un fattore in Inter-Benfica: suo l’assist per il gol di Thuram che ha deciso la sfida contro i lusitani. L’olandese però deve migliorare in un aspetto

MIGLIORARE – Dumfries continua col suo momento d’oro. L’inizio di stagione dell’olandese è da incorniciare e, in Inter-Benfica è arrivato un altro assist decisivo, il terzo della stagione, a coronamento di una prestazione ottima ma, che senza errori sotto porta, sarebbe potuta essere eccellente. Si perché il problema principale dell’ex PSV, nel match contro i lusitani, è stata la scarsa precisione sotto-porta. Non gli si chiede di essere infallibile, ma un calciatore con quei tempi d’inserimento e con quella facilità di corsa deve migliorare nella conversione delle occasioni in gol. Si tratta dello step successivo di crescita per Dumfries: se l’olandese riuscirà a diventare più continuo in zona gol saremo di fronte ad uno dei migliori esterni d’Europa.