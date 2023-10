Bisseck: «Colonia, 1 milione dall’Inter? Sono stato lì quindici anni»

Bisseck torna a parlare del suo passato al Colonia in un’intervista rilasciata al portale tedesco GeissBlog, vicine alle vicende dei Geißböcken. In particolare, il difensore tedesco conferma il pagamento da parte dell’Inter di un milione nei confronti del club che lo ha formato calcisticamente.

PREMIO FORMAZIONE – Yann Bisseck è cresciuto nelle giovanili del Colonia, prima di essere ceduto più volte in prestito fino ad arrivare all’Inter. Del suo passato ne ha parlato così: «Gli ultimi contatti con il Colonia risalgono al 2019-2020 quando ero in Olanda. Non ho mai ricevuto molti aiuti da loro, ho sempre fattu tutto da solo. Non mi sentivo molto considerato da loro. Se i responsabili avessero pensato che non avevo le qualità necessarie, avrebbero potuto dirmelo prima, ma questo ormai è passato. Ma non ho nulla contro di loro, amo ancora quel club. Premo formazione? Nel Nel mio contratto di allora c’era un accordo corrispondente per il 10 o 15% della somma. Sono stato sotto contratto con il Colonia 2007 al 2022. Dopo 15 anni è anche giusto che prendano un milione (ride, ndr)».

Fonte: GeissBlog – Daniele Mertens