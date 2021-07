Dimarco, ottima prestazione in Lugano-Inter. Prossimo titolare a sinistra?

Federico Dimarco è stato schierato titolare da Inzaghi in Lugano-Inter, prima amichevole stagionale per i nerazzurri. L’esterno, rientrante dal prestito al Verona, non ha deluso le aspettative. È lui il prossimo titolare a sinistra?

OSSERVATO – Federico Dimarco è stato schierato titolare da Inzaghi per Lugano-Inter, prima amichevole stagionale dei nerazzurri. Schierato a sinistra, il prodotto del vivaio nerazzurro, non ha deluso le aspettative. Sia in proiezione offensiva, in cui ha creato numerose occasioni da calcio piazzato, suo l’assist per il gol dell’2-1 di D’Ambrosio, sia in fase difensiva, dove è apparso il più brillante del pacchetto arretrato messo in campo da Inzaghi. Una prestazione maiuscola per uno dei calciatori che, per forza di cose, era uno degli osservati speciali di Inzaghi.

FASCIA SINISTRA – Sarà Dimarco, quindi, il nuovo padrone della fascia sinistra dell’Inter? È ancora presto per dirlo, ma il calciatore, rientrato dal prestito al Verona, ha subito mostrato ad Inzaghi, ed ai tifosi, di essere pronto per l’Inter. Juric, suo tecnico al Verona, ha restituito all’Inter un calciatore completo, in grado sia di spingere con continuità ed efficacia, sia di lavorare in fase di ripiegamento e copertura. L’Inter, intanto, monitora Telles del Manchester United. Ma, è probabile, che il miglior rinforzo possibile per la corsia di sinistra, il club neroazzurro, lo abbia già in casa.