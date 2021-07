Inter, obiettivo rinforzare le fasce: Bellerin spinge. Opzione Telles – CdS

Sulle colonne del “Corriere dello Sport” tiene banco il mercato dell’Inter. Si parla degli esterni seguiti dalla squadra nerazzurra, alla ricerca dell’erede di Hakimi e di un rinforzo per la fascia sinistra

RINFORZI – L‘Inter è alla ricerca di rinforzi per le fasce, fulcro del gioco di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, i paletti economici imposti rallentano le trattative in entrata. Si tratterà solo sulla base di prestiti con diritto di riscatto. La trattativa con Dumfries, del PSV, è arenata. Bellerin insiste per l’approdo a Milano: bisogna convincere l‘Arsenal che non accetta la formula proposta dall’Inter per il trasferimento. Per la corsia di sinistra piace Alex Telles del Manchester United. Il calciatore, già all’Inter durante la seconda stagione di Mancini a Milano, conosce l’ambiente. Bisognerà vincere la concorrenza della Roma.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport