Dimarco verso il 100%, un obiettivo per Manchester City-Inter

Dopo il lieve affaticamento che lo ha tenuto fuori in via precauzionale nella sfida contro il Torino, Federico Dimarco è al lavoro per recuperare al 100% in vista della finale tra Manchester City e Inter in programma sabato a Istanbul. Con un obiettivo in particolare.

VERSO IL RECUPERO – Non destano preoccupazioni le condizioni di Federico Dimarco, che in ogni caso deve lavorare duramente per recuperare il 100% della condizione in vista di sabato sera (vedi articolo). Contro il Manchester City, infatti, servirà dare tutto e per questo Simone Inzaghi ha bisogno di tutti i suoi giocatori al massimo possibile della forma. Dopo il lieve affaticamento che lo ha costretto ai box (in via precauzionale, va detto) contro il Torino, Federico Dimarco ha un’intera settimana per concentrarsi soltanto sul mettere più minuti possibili nelle gambe.

OBIETTIVO – Il grande obiettivo per Federico Dimarco sarà quello di prepararsi in modo tale da avvicinarsi il più possibile ai novanta minuti di gioco. Spesso durante il corso della stagione l’esterno ha faticato a reggere i ritmi per tutta la durata della partita, anche considerando i numerosissimi impegni avuti dall’Inter. Non un grosso problema, con Robin Gosens a disposizione pronto a entrare e garantire un ottimo rendimento. Ma per la finale contro il Manchester City non bisogna scordarsi di un importante fattore. E cioè che la partita potrebbe protrarsi anche oltre il 90esimo e proprio per questo bisognerà riuscire ad aumentare la propria autonomia in campo. La staffetta tra Dimarco e Gosens è prevista, ma per Inzaghi sarà importante poterla gestire nel migliore dei modi in base all’andamento della partita.