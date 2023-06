Bastoni: «Vediamo il traguardo! Champions League, fatto grande cammino»

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel corso del media-day dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City

TRAGUARDO – Queste le parole di Bastoni: «Se mi avessi fatto questa domanda ad inizio stagione ti direi che è già realizzato, sono in pochi a poterla giocare. Arrivati qui ti dico che è assolutamente da concretizzare: vediamo il traguardo vogliamo far bene. Manchester City? Sicuramente sarebbe da stupidi non pensarlo. Abbiamo fatto un grande cammino giocando con squadre forte. Grazie all’unione al gruppo siamo riusciti a batterli, speriamo di farlo anche col Manchester City. Svolta? Prima che calciatori siamo uomini, ci siamo seduti e guardati in faccia ed abbiamo superato i problemi. Siamo tornare a dare tutto l’uno per l’altro. Lukaku? Ha avuto un infortunio brutto specialmente per uno con la sua muscolatura, adesso è tornato e ce lo godiamo»