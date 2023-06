Dimarco: «Inter, nessuno credeva in noi! Col Manchester City alla pari»

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel corso del media-day dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City

CARICA – Queste le parole di Dimarco: «Noi siamo arrivati in finale di Champions League quando nessuno credeva in noi. Dopo essere arrivati c’è sulla bocca di tutti che il Manchester City è super favorito. Sappiamo di incontrare una squadra forte, ma abbiamo disputato sul campo di passare turni non facili con squadre forti e di giocarci questa finale alla pari. Finale in crescendo? Il salto lo abbiamo fatto quando abbiamo iniziato a pensare partita per partita, lì abbiamo svoltato. Siamo diventati una squadra compatta, e chi andava in campo non cambiava nulla. E il frutto del lavoro in settimana. Per me significa tantissimo gioare questa partita: se vuoi essere il migliore devi battere il migliori. Ce la giocheremo alla grande».