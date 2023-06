Dimarco, solo affaticamento: niente di preoccupante per Istanbul – TS

Federico Dimarco non è partito con la squadra in vista di Torino-Inter di ieri, con Robin Gosens che ha preso il suo posto in campo fino al cambio con Raoul Bellanova. Secondo quanto riporta Tuttosport, è solo affaticamento per lui, che a Istanbul sarà della partita.

NIENTE DI PREOCCUPANTE – Federico Dimarco non preoccupa per la finale che l’Inter disputerà a Istanbul contro il Manchester City. Solo un affaticamento muscolare per lui, che non è partito ieri alla volta di Torino per motivi precauzionali. Nessun motivo, infatti, per rischiare un infortunio più serio in vista della gara più importante della stagione. L’esterno sinistro non preoccupa per Istanbul, dove con ogni probabilità scenderà in campo dal primo minuto.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini