Torino-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Torino-Inter 0-1 fa chiudere questa Serie A con una vittoria e un posto sul podio del campionato, seppur il terzo. Ci sono alcune curiosità statistiche, legate all’ultimo appuntamento in campo nazionale.

QUATTRO – Le squadre contro cui Marcelo Brozovic ha fatto gol sia all’andata sia al ritorno nello stesso campionato. Tre sono con l’Inter: oltre al Torino anche il Cagliari nel 2017-2018 e il Milan nel 2019-2020. In Croazia, con la Dinamo Zagabria, aveva fatto altrettanto nel 2013-2014 contro il NK Lokomotiva.

SETTE – Gli anni dopo cui si è verificata la stessa occorrenza di risultato e marcatore identico sia all’andata sia al ritorno, come nelle due partite fra Torino e Inter con rete di Brozovic. Non capitava dal 2015-2016, quando contro il Chievo fu 0-1 all’andata (20 settembre 2015) e 1-0 ritorno (3 febbraio 2016) sempre con gol di Mauro Icardi.

SETTE – Le vittorie consecutive all’ultima giornata di Serie A. Prima di Torino-Inter c’era una striscia che risale al 2016-2017, cominciata battendo 5-2 l’Udinese il 28 maggio 2017. L’ultimo mancato successo è del 14 maggio 2016, sconfitta per 3-1 in casa del Sassuolo.

TREDICI – Gli anni passati dall’ultima volta in cui l’Inter ha vinto 0-1 in trasferta nell’ultima giornata di Serie A. Non capitava dal 16 maggio 2010, il successo firmato Diego Milito sul campo del Siena che diede il diciottesimo scudetto, sei giorni prima di alzare la Champions League a Madrid.

DICIANNOVE – Gli anni dall’unica altra presenza di Alex Cordaz con la maglia dell’Inter. Il portiere, rientrato in nerazzurro nell’estate del 2021 dal Crotone, aveva giocato soltanto in un match di Coppa Italia (semifinali di andata) contro la Juventus il 4 febbraio 2004, finita 2-2 e dove subì il gol del pareggio. Lì aveva fatto il suo ingresso in campo perché il titolare, Francesco Toldo, era stato espulso.