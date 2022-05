Dimarco e Perisic, la nuova risorsa di Inzaghi per i calci d’angolo

Il gol di Perisic con l’Udinese non è un caso. Ed è frutto di una sua nuova connessione con i corner a uscire da sinistra di Dimarco.

SVOLTA SU ANGOLO – L’Inter in questa stagione ha costruito molte sue fortune grazie alle reti su calcio d’angolo. Grande merito è andato al battitore designato, Calhanoglu. Poiper mesi più nulla. Ma in queste ultime partite c’è una nuova situazione che si sta rivelando fruttuosa. Con protagonisti Dimarco e Perisic.

NUOVO BATTITORE – Il terzino da sempre è un ottimo battitore di calci piazzati. E anche Inzaghi lo ha sempre sfruttato quando ha giocato. Nel post crisi la sua presenza da titolare è stata un fattore per il gioco. E il tecnico gli ha affidato tutti i calci di punizione sulla sinistra del campo. Gli angoli da sinistra quindi sono diventati a uscire. E Dimarco ha trovato in Perisic un bersaglio ideale.

GOL NON CASUALE – L’esempio viene da qualche mese fa. L’Inter a San Siro è riuscita a battere in Napoli anche grazie a una rete del croato, arrivata su angolo. Una curiosa novità di questa stagione. Perisic, sul corner a rientrare di Calihanoglu, aveva tagliato in anticipo sul primo palo, sorprendendo Ospina. Vi ricorda qualcosa? Il gol sempre del numero 14 contro l’Udinese prende la stessa idea, ma col corner a uscire. E se pensate sia un caso, è già successo qualcosa di simile con Dimarco. In Inter-Verona. Il gol di Dzeko nasce da un angolo a uscire del numero 32, spizzato sul primo palo da Perisic. Uno schema. E una nuova risorsa per l’Inter.