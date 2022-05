Inter, con esclusione dello Zenit dalla Champions, ricavi Uefa in aumento

L’Inter prepara la sfida contro l’Empoli di venerdì con i toscani che sono matematicamente salvi. Intanto però, come riporta Calcio e Finanza, si può capire come a seguito delle sanzioni Uefa (vedi articolo), i nerazzurri avranno maggiori ricavi.

RICAVI – L’Inter prepara la partita con l’Empoli di venerdì e intanto però, come scrive Calcio e Finanza, ‘gongola’ un po’ per l’esclusione dalla Champions League dello Zenit. Le sanzioni contro i club russi della Uefa infatti, permette a Inter ma anche a Milan di aumentare di un milione di euro i ricavi dal ranking storico. Ecco cosa scrive Calcio e Finanza. «Secondo le stime di Calcio e Finanza, attualmente, se tutte le squadre davanti in classifica che possono ancora qualificarsi alla Champions raggiungessero il loro obiettivo, l’Inter incasserebbe oltre 13,6 milioni di euro e il Milan oltre 12,5 milioni. Lo Zenit occupa una posizione più alta rispetto a Inter e Milan nel ranking storico, 24° posto, contro il 26° e 27° delle milanesi».

Fonte: Calcio e Finanza