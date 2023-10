Dimarco, con Inter-Bologna si apre la ‘caccia di ottobre’

Federico Dimarco si prepara a Inter-Bologna di sabato (ore 15.00). L’esterno mancino affronterà la prima delle sue vittime preferite, in questo mese di ottobre.

MESE DI FUOCO – Inter-Bologna di sabato (calcio d’inizio alle ore 15) sarà l’ultima partita prima della sosta delle nazionali di ottobre. Al rientro, in Serie A i nerazzurri affronteranno il Torino in trasferta (sabato 21 alle 18) e poi la Roma in casa (domenica 29 sempre alle 18). Tre avversari difficili per gli uomini di Simone Inzaghi, con un minimo denominatore comune: Federico Dimarco.

PIEDE CALDO – Tutte e tre le squadre figurano infatti sul podio delle vittime preferite del numero 32 nerazzurro. Che all’attivo ha 2 gol contro ciascuna di esse, oltre che contro l’Empoli (battezzato qualche settimana fa). E che proprio in Inter-Bologna della scorsa stagione siglò la prima doppietta da professionista, nel 6-1 casalingo del 9 novembre. Numeri che non possono che stimolare Dimarco, che aveva trovato il gol anche contro il Benfica, salvo vederlo poi annullato per fuorigioco. Quest’anno il prodotto del vivaio nerazzurro (e futura bandiera?) ha all’attivo più assist (3) che reti (quella all’Empoli e basta). Ma le prossime tre sfide di Serie A arrivano in tempo per vedere se il feeling di Dimarco con Bologna, Torino e Roma è ancora vivido.