De Vrij, con la Salernitana può dimostrare la sua utilità per l’Inter

Tra poco l’Inter sfiderà la Salernitana per ritrovare il sorriso in campionato dopo tre sconfitte di fila. Inzaghi contro i campani è pronto a concedere una chance da titolare a de Vrij che vuole sfruttarla per ottenere più minuti nel finale di stagione.

STANCHEZZA − Nelle ultime partite tra campionato e Coppa Italia, l’Inter non è mai riuscita a non subire gol. Sicuramente l’assenza di Skriniar e un Bastoni non al meglio, hanno pregiudicato il raggiungimento del risultato. Inoltre anche il resto della squadra è parso in grande calo fisico rispetto a qualche settimana fa. Tra i più in affanno c’è proprio Bastoni, che nelle ultime settimane ha palesato qualche difficoltà anche fisica.

OPPORTUNITÀ − Contro la Salernitana, Inzaghi è quindi pronto a dargli un po’ di riposo, con de Vrij pronto a tornare dal primo minuto. L’olandese fino ad ora ha collezionato solo 17 presenze di cui molte a partita in corso. Per questo motivo oggi per lui l’occasione di dimostrare di essere ancora utile alla causa dell’Inter è ghiotta. Una buona prestazione a Salerno gli permetterebbe infatti di convincere Inzaghi a regalargli più spazio in questo finale di stagione. E ciò potrebbe essere una buona notizia in chiave rotazioni difensive per dare fiato a turno ad Acerbi e Bastoni. Inoltre il difensore potrebbe essere un’arma da sfruttare sui calci d’angolo per sbloccare o decidere partite chiuse e complicate.