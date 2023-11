Darmian suona la carica: qualità e intensità in Salisburgo-Inter

Salisburgo-Inter ha visto l’ennesima conferma della duttilità e della solidità di Darmian. Schierato come esterno destro, il numero trentasei ha fornito una prestazione di livello in tutte le fasi.

CERTEZZA A DESTRA – Darmian è l’uomo su cui Inzaghi può sempre contare. Così nella nuova situazione di emergenza sulla fascia destra, era naturale diventasse lui il riferimento. Col Salisburgo l’ex Manchester United è partito titolare come esterno di centrocampo, assecondando la sua natura di jolly dopo una prestazione maiuscola da difensore con l’Atalanta. E ancora una volta ha mostrato tutte le sue doti, incurante dei cambiamenti.

SOSTEGNO IN OGNI FASE – Questa è l’heatmap di Darmian presa da Whoscored:

Sulla destra ha fatto sentire il suo supporto sia in fase difensiva che in quella offensiva. In difesa i suoi ripiegamenti sono stati profondi, in costante supporto del braccetto. In attacco si è fatto vedere fino in area avversaria, sia palla al piede che cercando scambi corti. Ecco i suoi tocchi, sempre da Whoscored:

Darmian si è fatto vedere in zona centrale, aiutando la manovra. In totale ha toccato il pallone 59 volte, secondo dato dell’Inter. I passaggi sono 38, realizzati al 76%. Con anche un cross, 2 tiri e 2 dribbling. In fase difensiva aggiunge 4 contrasti (secondo dell’Inter), un intercetto, 2 respinte, 7 duelli vinti a terra su 9 e 2 su 2 aerei. Oltre a 3 falli subiti. Un contributo a tutto tondo. Per l’ennesima volta certezza dell’Inter.