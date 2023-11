Nota tattica di Atalanta-Inter: Darmian entra e cambia la partita

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Atalanta-Inter parliamo dell’ingresso di Darmian.



UOMO DECISIVO – Darmian torna ad essere decisivo per l’Inter. Il super jolly di Inzaghi, l’uomo per tutte le occasioni è partito in panchina nella sfida contro l’Atalanta. Proprio per essere pronto a subentrare sia al posto di Pavard che di Dumfries, a seconda delle necessità. L’infortunio del francese al minuto 33 lo ha portato a giocare, come difensore di destra. E il suo ingresso è stato determinante.

DETERMINANTE NEL RISULTATO – Nei suoi 54 minuti giocati, l’ex Manchester United ha toccato 34 palloni. Questa è la grafica che li rappresenta, presa da Whoscored:

I passaggi sono 24, realizzati al 75%. Niente di eccezionale. Meglio la fase difensiva. Al suo attivo 3 spazzate, 2 respinte, un intercetto, un tackle e un tiro respinto. Tanta concretezza in una partita di lotta. Ma per il risultato finale è fondamentale quell’unico tocco in area avversaria. Darmian si è spinto poco in fase offensiva, perché l’andamento della gara non gli ha permesso chissà quali licenze. Ma nella prima occasione è stato determinante. Ad appena 5 minuti dal suo ingresso in campo si è fatto trovare nel cuore dell’area. Con un taglio profondissimo, partendo dalla sua posizione di difensore. Un movimento inatteso, che ha creato un problema alla difesa avversaria. Poi lui ha trovato il guizzo per anticipare Musso e conquistare il rigore che ha aperto le marcature. Una giocata determinante, in una partita chiusa e bloccata. Il ritorno del Darmian più efficace.