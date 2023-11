Lautaro Martinez continua la scalata! -1 da una top3 Inter

Lautaro Martinez decide Salisburgo-Inter (0-1) e vince il premio di MVP. Il numero 10 guadagna così un’altra posizione nella classifica dei goleador nerazzurri in Europa.

UOMO DECISIVO – Lautaro Martinez parte dalla panchina in Salisburgo-Inter. Ma al fischio finale il numero 10 è l’MVP del match, esattamente come successo nella prima giornata di Champions League in casa della Real Sociedad. Anche in quell’occasione il Toro partì dalla panchina, subentrando a gara in corso e firmando il gol decisivo. Che contro i baschi evitò la sconfitta, mentre contro gli austriaci vale la qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. E per lo stesso Lautaro Martinez rappresenta la rete numero 14 in 15 gare stagionali. Che si traduce in un avanzamento nella classifica all time dei marcatori europei dell’Inter.

ARGENTINA EUROPEA – Con il rigore trasformato a Salisburgo, Lautaro Martinez sale a 12 gol in Champions League in maglia Inter. Ossia uno in più del connazionale Hernan Crespo (e di Jair). E appena uno in meno dell’altro argentino Julio Cruz (13 reti tra il 2003 e il 2009). Il numero 10 nerazzurro diventa quindi il quarto miglior cannoniere di sempre in Champions League con l’Inter, dietro solo al già citato Cruz, a Sandro Mazzola (16 gol) e Adriano (18). È invece il sesto in assoluto nella classifica che tiene conto dei gol in tutte le competizioni UEFA: con 16 reti, Lautaro Martinez insegue l’ex amico Romelu Lukaku a quota 17. In attesa di conoscere l’avversaria nerazzurra agli ottavi di Champions League, il Toro avrà quindi altri due match (contro Benfica e Real Sociedad) per incrementare questo bottino e continuare a salire in classifica.