Alciato precisa: «Inter ancora non ufficialmente al Mondiale per Club. Il motivo»

Una delle notizie di ieri, oltre alla qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo, riguarda la partecipazione dell’Inter al Mondiale per Club 2025. Che è ufficiosa, ma non ancora ufficiale. Alciato precisa il motivo per cui non si possa ancora ‘celebrare’ anche questo traguardo.

OBIETTIVO IN ARRIVO – C’è ancora da aspettare prima di dire che l’Inter parteciperà al Mondiale per Club del 2025, il primo della nuova edizione. Questo nonostante ieri ne abbia parlato con certezza Simone Inzaghi. Lo spiega Alessandro Alciato via Twitter: “L’Inter non è ancora ufficialmente qualificata al Mondiale per Club 2025. Non c’è ancora una decisione sui criteri definitivi di ammissione da parte della FIFA“. C’è da aggiungere che, visti i punteggi fatti negli ultimi anni, la presenza dell’Inter non dovrebbe essere in dubbio. Ma bisogna attendere ancora un po’.