Darmian-Inter e il web insorge! Asse di mercato e quella promessa…

Condividi questo articolo

Matteo Darmian

Darmian potrebbe essere protagonista sul mercato dopo una stagione tra alti e bassi al Parma. Resta una presunta promessa fatta dall’Inter al calciatore (qui i dettagli) che, secondo le ultime novità, i milanesi vorrebbero mantenere. Analizziamo le prospettive e la reazione dei tifosi nerazzurri a un eventuale trasferimento

L’ESTERNO CHE NON TI ASPETTI – Il nome di Matteo Darmian è tornato in orbita Inter nelle ultime ore. I tifosi sui social non hanno accolto in maniera positiva i rumors di mercato sul terzino. Probabilmente pesano le ultime stagioni non esaltanti in Inghilterra e poi in Italia al Parma. In realtà, si tratta di un esterno basso che Antonio Conte conosce bene per i trascorsi in Nazionale e che potrebbe garantire duttilità e conoscenza delle richieste dell’allenatore. Le trattative tra Inter e gialloblu restano inoltre molto calde: chissà che il tavolo tra i due club non possa intrecciare altri affari vantaggiosi tecnicamente e economicamente. Tra affari e esigenze tecniche, da ridefinire le gerarchie sulla fascia destra dell’Inter. La sicurezza Hakimi e (chissà) la scommessa Darmian che fa storcere il naso ai tifosi. Rispetto a Candreva o Moses, i nerazzurri andrebbero a perderci tecnicamente, ma l’operazione sarà comunque conveniente per la dirigenza della Beneamata?