Agoumé, salta Crotone? Il DS Ursino: “A centrocampo ci siamo, attacco…”

Lucien Agoumé Inter

Agoumé, centrocampista di proprietà dell’Inter, è stato accostato più volte al Crotone, l’ultima volte direttamente dal DG Vrenna (vedi articolo). Il direttore sportivo Giuseppe Ursino, intervistato da “Radio Sportiva”, ha però smentito la possibilità di prendere un centrocampista. Più chances per Esposito.

NIENTE PRESTITO? – Negli scorsi giorni si è parlato di Lucien Agoumé pronto ad andare a giocare al Crotone. Il direttore sportivo dei calabresi, Giuseppe Ursino, specifica le volontà del club: «Adesso dobbiamo cercare di fare, come si chiamano adesso, i quinti sulle fasce, sia a destra sia a sinistra. Abbiamo solamente Salvatore Molina, però siamo avanti con delle trattative importanti e cerchiamo di portarle a termine. Abbiamo Simy e Junior Messias in attacco che sono due ottimi titolari, ma lì dobbiamo prendere altri due giocatori. Poi abbiamo finito, perché a centrocampo ci siamo e in difesa vediamo se ci saranno occasioni per un altro centrale». Più facile quindi che il Crotone possa chiedere all’Inter l’attaccante Sebastiano Esposito, visto che Ursino ha detto che ne servono altri due. Per Agoumé, per il quale si attende l’accordo con i nerazzurri per il rinnovo di contratto, in caso di volontà di mandarlo in prestito è presumibile che si debba cercare un’altra sistemazione.