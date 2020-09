Bastoni-Inter, rinnovo? Incontro con l’agente, Darmian “confermato” – Sky

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni potrebbe prolungare il suo contratto con l’Inter, dopo l’ottima stagione appena conclusa. Gianluca Di Marzio, dopo aver aperto il programma di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale” su Messi (vedi articolo), ha poi confermato che Darmian dovrebbe diventare nerazzurro.

IN DIFESA – Gianluca Di Marzio parla di un doppio consulto: «L’Inter oggi ha incontrato l’agente di Alessandro Bastoni (Tullio Tinti, ndr). È quindi iniziata una trattativa per il rinnovo del contratto di Bastoni, con un primo approccio. Primo incontro per il pupillo di Antonio Conte. Sempre con gli stessi agenti l’Inter ha fatto capire che manterrà il patto di gennaio con il Parma per Matteo Darmian. Un anno fa il Parma aveva preso Darmian, ma c’era un tacito accordo con che a fine campionato sarebbe passato in nerazzurro per due milioni e cinquecentomila euro. Darmian si sente futuro interista, oggi i suoi agenti sono andati dall’Inter che ha detto di volerlo rispettare. Vedremo in che tempi e in che condizioni, ma se tutto andrà così sarà un nuovo giocatore di Conte».