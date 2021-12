D’Ambrosio, il leader silenzioso di cui l’Inter non può fare a meno

D’Ambrosio ha disputato un’altra grande partita, ieri a Salerno. Il giocatore campano è uno di quei leader silenziosi fondamentali per la crescita dell’Inter

CERTEZZA − Chiamasi leader silenzioso una figura che agisce e conduce la sua condotta ad appannaggio del proprio ambiente di lavoro. In poche parole Danilo D’Ambrosio. Come se ne ce ne fosse ancora bisogno, anche ieri il jolly campano ha dato prova di grande maturità e sicurezza difensiva contribuendo alla vittoria dell’Inter (vedi tabellino). Chiamato a sostituire uno dei tre ‘insostituibili’, ovvero Milan Skriniar, D’Ambrosio ha rispettato i compiti di Simone Inzaghi uscendo dall’Arechi come uno dei migliori in campo. Perfetto sia in fase di possesso che di non possesso, l’ex Torino si è fatto trovare ancora una volta pronto e preparato. Film già visto contro Empoli, Spezia, Roma e Real Madrid.

PERFETTO − Oltre alla gran gara in campo, D’Ambrosio ha dimostrato la leadership citata poc’anzi anche davanti le telecamere (vedi dichiarazioni). Indicativo quel “le scelte le fa l’allenatore, noi come giocatori abbiamo il compito di allenarci”. Poche e semplici parole che dimostrano il grande valore del ragazzo di Caivano e del perché l’Inter non può farne a meno. Perché se si vogliono vincere trofei e raggiungere importanti traguardi, non occorre soltanto la qualità e la classe, ma anche quell’arte operaia e umile che solo giocatori come D’Ambrosio sono in grado di assicurare. Soltanto in questo modo si può cementificare un gruppo fatto prima da uomini e poi da giocatori.