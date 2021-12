La Juventus rialza la testa, 0-2 a Bologna. Un gol per tempo al Dall’Ara

La Juventus ritrova il sorriso dopo il pareggio deludente sul campo del Venezia. I bianconeri vincono contro il Bologna con un gol per tempo

TRA LA NEBBIA − La Juventus alza la testa dopo Venezia battendo il Bologna per 0-2. In mezzo alla nebbia del Dall’Ara, gli uomini di Massimiliano Allegri portano a casa i tre punti nonostante qualche sofferenza di troppo. Il match si sblocca subito al minuto 5 con Morata che spedisce in porta un ottimo assist di Federico Bernardeschi. I felsinei non stanno a guardare e al 22′ sfiorano la rete del pareggio con Svanberg, la cui conclusione sfiora di poco il palo alla sinistra di Szczesny. Nella ripresa, è quasi un monologo rossoblù con la squadra di Mihajlovic capace di schiacciare la Juventus nella propria metà campo. Buona però la gestione della retroguardia bianconera che riesce placare gli attacchi avversari. La Juventus chiude i giochi alla prima vera grande occasione della ripresa con Cuadrado che al 69′ conclude in porta complice anche una decisiva deviazione di un difensore felsineo.