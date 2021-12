De Ligt: «Perdere con l’Inter ci sta ma non contro squadre piccole»

De Ligt ha parlato nel post partita di Bologna-Juventus (vedi report) su Dazn. Il difensore olandese sostiene che c’è una differenza tra perdere con l’Inter e contro squadre piccole

SCONFITTE − Matthijs De Ligt ritiene che la Juventus non può perdere punti contro squadre piccole: «In questo girone di andata in campionato abbiamo perso tanti punti contro squadre piccole. Se perdi punti contro squadre grandi come l’Inter può capitare ma contro squadre di livello più basso no. Dobbiamo migliorare assolutamente in questo».