D’Ambrosio in Empoli-Inter regala un’altra alternativa a Inzaghi

Dopo la prestazione da migliore in campo in Empoli-Inter, Danilo D’Ambrosio si candida a tutti gli effetti come una “nuova” valida alternativa per Simone Inzaghi. Un possibile jolly per la difesa e per la fascia. Anche a gara in corso.

NUOVA ALTERNATIVA – Prima di Empoli-Inter, Danilo D’Ambrosio in questa stagione era sceso in campo soltanto altre due volte. Per un totale di 39 minuti (2 contro il Sassuolo, 37 contro la Sampdoria). Alla decima giornata – quella di ieri – Simone Inzaghi ha deciso di puntare su di lui fin dall’inizio, regalandogli ben novanta minuti in campo. Fiducia che D’Ambrosio ha ripagato con una prestazione da migliore in campo (vedi pagelle), iniziata con la scivolata che ha di fatto impedito a Luperto di sbloccare il risultato in favore dei padroni di casa e coronata con la rete dello 0-1. Regalando di fatto una nuova alternativa al tecnico nerazzurro.

D’Ambrosio affidabile, torna il jolly dell’Inter

TURNOVER – Danilo D’Ambrosio, con la prestazione di ieri, si dimostra nuovamente un elemento affidabile. Che Simone Inzaghi potrà utilizzare senza troppi patemi per tutta la durata della stagione. Le tre competizioni restano una costante (e speriamo che continui così), per questo è fondamentale che ognuno dia il suo contributo. D’Ambrosio lo ha fatto, non appena chiamato in causa. Come analizzato nel paragrafo precedente, la sua prestazione è stata ottima sia a livello difensivo, sia a livello offensivo. Un vero e proprio jolly per la difesa nerazzurra, per un determinato tipo di partite come quella vista ieri sera al Castellani.