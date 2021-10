Marotta-Inter ancora insieme: raggiunto l’accordo per il prolungamento!

Marotta è pronto a legare il proprio nome all’Inter ancora per qualche stagione. La notizia è nell’aria da settimane e a breve diventerà ufficiale. Secondo quanto raccolto dal giornalista Biasin, la fumata bianca per l’accordo è già arrivata

IL PROGETTO CONTINUA – Giornata importante in casa Inter, dove – tra le altre cose – è arrivato l’annuncio del rinnovo di Lautaro Martinez (vedi comunicato). E a quanto pare non sarà l’ultimo grande annuncio di questo fine 2021. Il prossimo a porre la firma sul suo nuovo contratto nerazzurro sarà Beppe Marotta, che al momento vede in arrivo la scadenza (30 giugno 2022, ndr). Accordo raggiunto tra le parti: l’Amministratore Delegato Sport dell’Inter è pronto a firmare un prolungamento triennale! Ad anticipare la notizia è Fabrizio Biasin – giornalista di Libero vicino agli ambienti nerazzurri -, che assicura: l’Inter e Marotta andranno avanti insieme almeno fino al 30 giugno 2025. L’annuncio è previsto nelle prossime settimane. Ed è la notizia più attesa, ora.