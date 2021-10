Ravezzani: «Empoli-Inter, rigorino. Una differenza con Dumfries»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto commentare l’episodio che in Empoli-Inter ha scatenato alcune polemiche da parte dei padroni di casa (vedi articolo). Ovvero il presunto fallo di D’Ambrosio per il quale non è stato concesso rigore.

EPISODI DIVERSI – Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la differenza tra il rigore non dato in Empoli-Inter e quello invece concesso alla Juventus per fallo di Denzel Dumfries. Queste le sue parole sul suo profilo ufficiale Twitter: “A Empoli s’è avuta una dimostrazione plastica di rigorino secondo l’idea di Rocchi. D’Ambrosio colpisce il polpaccio dell’avversario in modo lieve. Fallo, ma non intenso, a differenza di Dumfries che calcia il piede di Alex Sandro con forza. La posizione geografica non conta“.