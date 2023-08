Correa non va né avanti né indietro, Inter speranzosa ma ‘bloccata’

Correa è un possibile esubero in casa Inter. Possibile sì, perché al momento l’argentino ha poche offerte, se non dall’Arabia Saudita. Il club nerazzurro sogna una doppio colpo in attacco ma di fatto, se il Tucu non si muove, dovrà accontentarsi di un colpo low cost

CASO COMPLICATO – Joaquin Correa potrebbe lasciare l’Inter entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. O meglio, il club nerazzurro non si opporrebbe a un suo addio. Il problema è che le offerte latitano e questo blocca in un certo senso il mercato dell’Inter in attacco, già complicato di per sui. Mettiamoci inoltre che il Tucu è costato 35 milioni di euro e certamente la dirigenza non intende regalarlo o svenderlo. Ma chi potrebbe decidere di puntare su un giocatore che negli ultimi due anni ha fatto più assenze che gol?

Correa, così non si va né avanti né indietro: fermi sempre sullo stesso binario

Correa all’Inter non è mai sbocciato davvero. Dopo un esordio da favola, con tanto di doppietta e risultato ribaltato, l’argentino si è perso in tanti, troppi infortuni e in numerosissime chance buttate al vento. Adesso l’Inter sembra essersi stancata, ma è troppo tardi. Nessuno ha il coraggio di investire su un calciatore che, seppur dotato, non dà alcuna garanzia. Forse solo l’Arabia Saudita potrebbe azzardare un’offerta, ma al momento tutto tace. Lui chiaramente non ha alcuna fretta di lasciare Milano mentre i nerazzurri sperano di mettere a segno un doppio colpo in attacco. Difficile se Correa non si muove, né avanti né indietro.