Inter-Egnatia, si rivede Lautaro Martinez dal 1′? Un possibile esordio

Inter-Egnatia è l’ultima amichevole in programma prima dell’esordio ufficiale in campionato dei nerazzurri che sabato 19 agosto sfideranno a San Siro il Monza di Palladino. Mentre Lautaro Martinez è tornato in campo a lavorare, è ancora assente Acerbi. Pronto l’esordio di Audero?

ASSENTI – Inter-Egnatia è l’ultima amichevole pre-campionato per i ragazzi di Simone Inzaghi che sabato 19 agosto esordiranno in campionato contro il Monza alle ore 20.45 a San Siro. Mentre Lautaro Martinez ha smaltito il problema che lo ha tenuto ai box per la sfida contro il Salisburgo, Francesco Acerbi è ancora assente e dunque in difesa molto probabilmente toccherà ancora a Stefan de Vrij.

Inter-Egnatia, si rivedrà Sommer ma possibile esordio anche per Audero

Dei due nuovi acquisti in ordine cronologico, ovvero Emil Audero e il quasi nerazzurro Lazar Samardzic, l’esordio potrebbe avvenire per il portiere. Il centrocampista serbo è un affare ormai definito ma non ha ancora firmato, per cui bisognerà capire i tempi necessari (non si dovrebbe andare oltre la giornata di domani). Nuova chance per Yann Sommer, che all’esordio ha un po’ steccato mentre in attacco, appunto, potrebbe rivedersi Lautaro in coppia con Marcus Thuram.