Correa in Milan-Inter costretto a sopperire al lavoro del centrocampo

In Milan-Inter la prestazione di Correa non è stata indimenticabile. Ma per il gioco nerazzurro il Tucu è stato importante. L’argentino ha praticamente sopperito al lavoro dei suoi compagni a centrocampo.

ELEMENTO FONDAMENTALE – Difficile trovare un giocatore dell’Inter che abbia fatto bene contro il Milan. Ma c’è un giocatore il cui contributo è stato fondamentale. Quando è riuscito a darlo. E quando al contrario non è riuscito a portare il suo mattoncino tutta la struttura è crollata. Parliamo di Joaquin Correa.

CENTROCAMPISTA AGGIUNTO – L’argentino è stato scelto da Inzaghi come titolare per giocare dietro e insieme a Lautaro Martinez. Il compito del Tucu era quello di trovare spazi tra centrocampo e attacco. Per aiutare lo sviluppo del gioco, cucire le azioni anche con tocchi e movimenti apparentemente semplici e “piccoli”. E quando ci è effettivamente riuscito l’Inter ha anche giocato. Il suo contributo principale alla partita è stato l’assist per il gol di Marcelo Brozovic, dopo un’azione perfetta per sviluppo e lettura tattica. Ma Correa è stato cercato spesso anche coi lanci lunghi per saltare il pressing e sfruttare la sua altezza e cercare sponde. Questa è la sua heatmap presa da WhoScored:

Evidente come Correa abbia giocato quasi da centrocampista. Vediamo la specifica dei suoi tocchi, sempre da WhoScored:

In totale sono 30 in 64 minuti e per quanto sia stato molto impreciso nei passaggi (ma con una giustificazione, ha cercato spesso la giocata di prima) il suo ruolo di fatto è stato di aggiunta al lavoro dei centrocampisti. Di più. In loro sostituzione.

SOSTITUIRE I CENTROCAMPISTI – L’Inter nel derby di ieri col Milan ha sofferto molto proprio in mediana. Con Nicolò Barella praticamente invisibile e Hakan Calhanoglu protagonista negativo nel gol del pari e risucchiato nello psicodramma successivo. Correa, quando si è visto, ha sopperito al lavoro dei suoi compagni. In particolare del numero 23, sul centrodestra della formazione. Quando ha funzionato il Tucu l’Inter ha girato. Purtroppo ha funzionato poco. E i suoi compagni a centrocampo sono mancati molto più di lui.