Correa, da Empoli a Empoli: l’argentino ha da cancellare l’ultimo infortunio

Inter-Empoli chiama Correa. L’argentino deve migliorare il suo rendimento e il ricordo dell’ultimo infortunio può essere la chiave per trovare una motivazione extra.

RICORDO FRESCO – Inter-Empoli è una partita con un significato particolare per Correa. Agli azzurri infatti è legato il ricordo della partita di Coppa Italia in cui era partito titolare, salvo poi infortunarsi dopo appena cinque minuti. Una ricaduta del precedente problema accusato a Roma. Che lo ha costretto a uscire in lacrime e a restare assente praticamente due mesi. Proprio contro i toscani è in predicato di giocare titolare. E quindi può sfruttare il campo per rifarsi.

VOGLIA DI DIMOSTRARE – L’Empoli rappresenta un cerchio da chiudere per Correa. Come già il Bologna, dove la prova però è stata fallita. Il Tucu arrivati a questo punto della stagione deve dare una svolta. L’accelerazione dell’ultima curva. Il ricordo dell’ultimo infortunio può diventare la molla motivazionale. La scintilla per accendersi veramente. L’occasione c’è. Sta all’argentino coglierla.