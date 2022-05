Bucchioni: «Dybala-Inter, c’è l’offerta ufficiale! Una rivincita sulla Juventus»

Dybala all’Inter è una voce che resta d’attualità, anche perché lo stesso argentino ieri non ha smentito (vedi articolo). Bucchioni, su TuttoMercatoWeb, parla di offerta ufficiale già arrivata in attesa di risposta. Così come di voglia di rivalsa verso la Juventus che lo ha scaricato.

IN ARRIVO? – “In casa nerazzurra tiene banco l’idea Paulo Dybala e al procuratore del giocatore è arrivata l’offerta ufficiale. L’Inter propone all’argentino quattro anni di contratto a sei milioni netti a stagione più bonus legati ai gol, agli assist e agli obiettivi raggiunti dal club. Una risposta certa non è ancora arrivata, Dybala sta giustamente aspettando di valutare le situazioni che potrebbero maturare a breve per il grande giro di attaccanti all’orizzonte in mezza Europa, da Kylian Mbappé a Erling Halaand per passare da Robert Lewandowski e non solo. Tutti trasferimenti che potrebbero offrire a Dybala occasioni oggi insperate”.

QUALI INSIDIE? – “L’Inter però è sicuramente in pole-position, restare in Italia è un’opzione forte per il giocatore. Tornare a lavorare con Giuseppe Marotta è qualcosa che farebbe sicuramente piacere a Dybala. Però, come detto, uno del suo livello a parametro zero è sotto i riflettori di tutti. È di ieri, guarda caso, l’offerta ufficiale del Borussia Dortmund che deve sostituire proprio Haaland e ha pensato all’argentino per farlo diventare il giocatore simbolo del club giallonero dal punto di vista tecnico, ma anche per operazioni di marketing e pubblicità. Una proposta dettagliata che prevede anche un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione per quattro anni ma che è stata rispedita immediatamente al mittente dal procuratore Jorge Antun“.

DOPPIA SFIDA? – “Con tutto il rispetto per il Borussia Dortmund, se Dybala sta pensando di accettare sei milioni dall’Inter lo fa proprio perché c’è Marotta. Oltretutto sarebbe una sfida dal sapore particolare, una rivincita sulla Juventus. Guarda caso ieri pomeriggio c’è stato a Torino un simpatico siparietto tra Dybala e una tifosa della Juventus, che gli chiedeva di non andare all’Inter. Lui ha risposto con un sorriso a tutta dentatura. L’accordo è in stand-by anche perché l’Inter deve capire quanto incasserà nei dettagli dalla vittoria o meno dello scudetto e dall’ingresso in Champions League già matematico, ma soprattutto se saranno obbligatorie delle cessioni per ragioni di bilancio. L’arrivo di Dybala potrebbe spalancare le porte alla cessione di Lautaro Martinez, però Marotta sta cercando di evitare questo sacrificio. Aspetta di capire se basteranno plusvalenze possibili da giocatori importanti, ma meno decisivi come Denzel Dumfries, che ha un ottimo mercato”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni