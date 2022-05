Visnadi: «Dybala-Inter, molti indizi. Ma in testa gli rimane qualcosa»

Visnadi non è sicuro che alla fine Dybala andrà all’Inter, nonostante sia la soluzione più probabile a suo avviso. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla dei vari scenari per l’argentino e non solo.

VOCE DA CHIUDERE – Gianni Visnadi analizza la situazione di mercato più discussa: «Su Paulo Dybala ci sono molti indizi che convergono. Sicuramente l’Inter è la squadra più vicina a Dybala: non hanno firmato, questo bisogna essere chiari e bisogna dirlo. C’è il rapporto fra Giuseppe Marotta e il giocatore, c’è il rapporto con l’agente, c’è il desiderio di Simone Inzaghi di allenarlo: c’è tutto. Io credo che alla fine si farà, non è ancora fatto perché nella testa di Dybala gli anni alla Juventus pesano. Non ha mai detto niente a nessuno, forse per lui se ci fosse una soluzione che non è proprio l’Inter… Per Dybala sarebbe molto più semplice andare al Milan, ma forse alla fine andrà veramente all’Inter».

CORSA A DUE – Visnadi, oltre alla questione Dybala, parla anche del duello in testa alla Serie A: «Chi vince lo scudetto, in questo momento, è un terno al lotto. Per rispondere alla domanda dico Milan: è in testa alla classifica e in questo momento pesano i tre punti virtuali di vantaggio in classifica, due più lo scontro diretto, che non il calendario apparentemente favorevole all’Inter. È anche vero che il Milan sta facendo più fatica dell’Inter a vincere le partite, sta avendo difficoltà a fare gol. Anche con la Fiorentina si è visto, ha fatto molta fatica mentre l’Inter ha macinato l’Udinese».