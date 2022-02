Caicedo in attesa della sua occasione. Contro il suo (recente) passato?

Felipe Caicedo non è ancora sceso in campo con la maglia dell’Inter fin dal suo arrivo. Dopo aver dovuto fare i conti con qualche problema fisico, la sua occasione potrebbe arrivare domani contro il Genoa. Sfidando così il suo recente passato.

IN ATTESA – Fin dal suo arrivo all’Inter, Felipe Caicedo non ha ancora avuto modo di scendere in campo con la maglia nerazzurra. Non totalmente inaspettato. L’ecuadoriano è stato infatti ingaggiato come ultima alternativa per l’attacco, oltre al fatto che non è arrivato al top della forma. Con la maglia del Genoa ha collezionato solo nove presenze e un gol, dovuto anche a un fastidio al flessore della coscia. Proprio contro la sua recente ex squadra Caicedo potrebbe però avere finalmente la sua prima occasione in maglia nerazzurra.

PARTITA DA EX – Caicedo è partito con la squadra alla volta di Marassi (vedi articolo) e non è detto che Simone Inzaghi gli riserverà uno spezzone di partita. Dopo la gara di domani, infatti, riparte un altro tour de force per i nerazzurri, impegnati già in settimana in Coppa Italia contro il Milan. Dove serviranno gli uomini freschi. Inoltre la momentanea siccità di gol da parte degli attaccanti potrebbe portare il tecnico nerazzurro a fare affidamento su uno degli uomini che ai tempi della Lazio è stato spesso in grado di togliere le castagne dal fuoco. Specialmente nel finale. Per questo domani Caicedo potrebbe esordire in maglia Inter. Proprio contro il suo recente passato.