Buchanan, nei numeri profilo simile a Dumfries più che a Cuadrado

Buchanan arriva all’Inter per sostituire Cuadrado, ma guardando il suo profilo statistico al momento è un giocatore molto più simile a Dumfries.

OPZIONE A DESTRA – Buchanan è il nome scelto dall’Inter per completare il reparto esterni. Sostituendo il lungodegente Cuadrado sulla corsia di destra. Guardando però le sue statistiche, emerge un profilo diverso da quello del colombiano. Decisamente più simile invece a quello di Dumfries.

PROFILI SIMILI – Specifichiamo che il canadese è un giocatore ancora da crescere e formare, con doti e talento tutte da esplorare. Non è detto insomma che resti il giocatore che è ora. Guardiamo però il suo profilo statistico attuale preso da FBREF:

I lati più carenti del gioco di Buchanan riguardano la fase difensiva e la gestione del pallone, quindi il contributo al possesso coi passaggi. Guardiamo il profilo di Dumfries:

Inzaghi negli anni ha creato per l’olandese una nicchia specifica. Quasi da attaccante. Per valorizzare il suo fisico si muove molto senza palla, attaccando gli spazi più che gestendo la palla. Anche lui insomma partecipa poco al gioco. E questi suoi movimenti vengono coperti da difensori e mediani, riducendo il suo contributo difensivo. Si ottiene così un profilo molto simile a quello del futuro compagno, anche se per motivi diversi.

EREDE DIRETTO – Il risultato del confronto tra i due è quasi sovrapponibile:

Buchanan è ovviamente ancora tutto da scoprire nel campionato italiano, ma l’Inter con lui ha messo in rosa un profilo in grado di replicare lo stile di Dumfries. Assicurandosi peso e fisicità sulla fascia destra anche in assenza dell’olandese. Poi si vedrà il suo sviluppo.