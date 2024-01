Buchanan scalda i motori: gerarchie Inter da definire a destra

Il nuovo acquisto dell’Inter, Tajon Buchanan, è già a disposizione di Simone Inzaghi. La grande domanda ora è capire quando arriverà il suo esordio con la maglia nerazzurra, vista la situazione di emergenza rientrata a destra.

GERARCHIE – Tajon Buchanan scalda i motori e, dopo il suo arrivo all’Inter, si prepara per la sua prima gara in maglia nerazzurra. Da capire, però, quale sarà. Difficile già a Monza, considerato che è da circa un mese che il canadese non vede il campo. Ma è anche una questione di gerarchie e di rotazioni: con un periodo che vede l’Inter giocare una gara a settimana e il rientro dell’emergenza a destra, la sfida contro il Verona ha già mostrato le priorità per Simone Inzaghi. Titolari Denzel Dumfries e Benjamin Pavard. Subito dietro Matteo Darmian. Ma è Yann Bisseck a sparigliare le carte, dal momento che la sua esplosione lo rende un’alternativa concreta a Benjamin Pavard in difesa, portando così Darmian a essere la prima alternativa sulla fascia. E Buchanan? Insomma, da una situazione di emergenza a una di grande abbondanza sulla catena di destra. Con le scelte che ora passano in mano all’allenatore.