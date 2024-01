FOTO – Buchanan impegnato nel suo primo allenamento con l’Inter

Tajon Buchanan si è allenato quest’oggi per la prima volta con la maglia dell’Inter. Le immagini provengono direttamente dal profilo Twitter ufficiale del club nerazzurro.

PRIMA VOLTA – Tajon Buchanan ha svolto oggi il suo primo allenamento per l’Inter in veste nerazzurra. Il calciatore è stato già presente allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro l’ultimo sabato per godersi lo spettacolo e il successo della squadra di Simone Inzaghi contro il Verona. La prima convocazione per l’esterno destro canadese appena arrivato dal Club Bruges dovrebbe arrivare per la gara di questo weekend con il Monza in trasferta.

L’immagine direttamente dal profilo Twitter del club.