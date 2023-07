Brozovic ritrova l’Inter ma non quella che fu ‘sua’: come sarà?

Brozovic ha lasciato l’Inter dopo otto lunghissimi anni per sposare il ricco progetto dell’Al-Nassr. Un addio per certi versi atteso dopo i malumori post Mondiale, condito da non poche frecciatine social del croato. Ci si poteva lasciare meglio e proprio per questo giovedì, quando la squadra di Inzaghi sfiderà proprio gli arabi in Giappone, c’è molta curiosità nel vedere come sarà il primo incontro-scontro

Marcelo Brozovic ha da poco detto addio all’Inter dopo ben otto anni. Giovedì, quando la squadra di Simone Inzaghi sfiderà in Giappone proprio la sua nuova squadra, l’Al-Nassr, sarà la prima volta da avversari. Il croato ritroverà i suoi ex compagni, soprattutto l’inseparabile Nicolò Barella, eletto da poco vice capitano nerazzurro. Brozovic e l’Inter non si sono lasciati nel migliore dei modi con più di una frecciata da parte del centrocampista croato che sui social non ha assolutamente nascosto il fastidio per come è stata trattata la sua cessione. Peccato, ci si poteva lasciare certamente meglio, rendendo onore agli otto lunghissimi anni che di fatto hanno visto Brozovic diventare uno dei centrocampisti più forti d’Europa.

Brozovic-Inter, adesso è un’altra storia: come sarà la prima volta da avversari?

Brozovic si prepara dunque ad affrontare l’Inter. Per quanto non sia un tipo particolarmente emotivo o comunicativo, siamo certi che un po’ di emozione correrà lungo la schiena perché per quanto ci si possa esser lasciati male otto anni insieme non si dimenticano. Sarà strano vederlo dall’altra parte e forse lo sarà soprattutto per lui che in fin dei conti ritrova pochissimi compagni della vecchia guardia. L’Inter ha rivoluzionato la rosa e ancora è un cantiere aperto. Molti i tasselli da occupare e i ruoli da coprire. Giovedì sarà un bel test per la squadra di Inzaghi che vuole puntare alla seconda stella, per la prima volta senza Brozovic. Sarà strano, ma comunque un’altra storia da raccontare.