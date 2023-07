Inter, nuovo nome per la porta: offerta per Martinez! – TyC Sports

L’Inter dopo la cessione di Onana è alla ricerca di un portiere. Tra i nomi più quotati Sommer del Bayern Monaco e Trubin dello Shakhtar Donetsk ma ora spunta una nuova pista, vale a dire Emiliano Martinez dell’Aston Villa. Di seguito quanto rivelato da TyC Sports

NUOVO NOME – L’Inter dopo la dolorosa cessione di André Onana al Manchester United e l’addio di Samir Handanovic non ha ancora occupato le caselle di primo e secondo portiere. Yann Sommer e Anatolij Trubin sono i profili più quotati in casa nerazzurra ma secondo il giornalista di TyC Sports, Gaston Edul, spunta il nome dell’argentino Emiliano Martinez in forza all’Aston Villa: “L’Inter fa un’offerta per Emiliano Dibu Martínez e avanza. Ha già offerto 15 milioni di euro e l’Aston Villa ha rifiutato. Ora hanno in programma di fare un’altra proposta più alta. Per ora non c’è accordo. C’erano già contatti con il suo ambiente. È ancora in pre-season con l’Aston Villa”. Il Campione del Mondo argentino dunque tra i numero uno valutati dall’Inter.