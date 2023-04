Brozovic in formato ‘old school’ in Benfica-Inter (fino al 93′)

Marcelo Brozovic è tra i migliori in campo in Benfica-Inter (0-2), andata dei quarti di Champions League. Il croato rivive una notte europea di grande spessore.

VIA LA POLVERE – In Benfica-Inter si rivede la miglior versione di Marcelo Brozovic. Il croato, fascia da capitano al braccio, si riprende la cabina di regia, e guida i suoi compagni come ai vecchi tempi. Non brilla come i compagni di reparto Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan (qui le pagelle), ma se l’Inter gira bene è anche merito suo. Che lavora come sempre una quantità industriale di palloni.

ATTENZIONE MASSIMA – Brozovic accumula 80 tocchi di palla nel corso di Benfica-Inter. Inutile dire che è il dato più alto tra i nerazzurri. E qui vediamo la mappa completa dei suoi tocchi (presa da Whoscored.com):

Il numero 77 garantisce una presenza costante dalla difesa fino alla trequarti. E spreca pochissimi palloni. In 94 minuti completa 59 passaggi su 63, per una precisione totale del 94%. Va però detto che uno dei soli quattro passaggi sbagliati rischiava di essere drammatico. Ci riferiamo ovviamente al pallone perso negli ultimi secondi di partita, che innesca un contropiede velenoso del Benfica. Grazie ad André Onana, però, l’Inter può tornare a San Siro con un clean sheet e due gol di vantaggio. E un Brozovic ritrovato.