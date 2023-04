Benfica-Inter, pagelle: Bastoni e Barella dominano Lisbona, doppio 8!

L’Inter fa un miracolo e vince con il risultato di 2-0 all’Estadio Da Luz contro il Benfica (vedi articolo). Nicolò Barella prima, Romelu Lukaku poi colpiscono nei momenti giusti e mettono un’ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

ANDRÈ ONANA 7 – Si diletta in dribbling ubriacanti su Rafa Silva e para sullo stesso giocatore con il braccio. Il 2-0 ha ancora una volta il suo nome e cognome: la parata su Ramos al 94′ può valere la qualificazione e cancella subito dopo la papera di Salerno le critiche di chi non crede in lui.

Benfica-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 7 – Non fa passare nemmeno l’aria, tra diagonali e chiusure sui tagli dei trequartisti la sua prestazione è impeccabile. Nel secondo tempo si permette anche di guidare le ripartenze, dopo gli anticipi galoppa e crea superiorità in fase offensiva.

FRANCESCO ACERBI 7 – Sa di poter soffrire la velocità di Ramos, gioca di anticipo e lo frega in ogni occasione possibile. Ruba la merenda all’attaccante e rischia anche di fare il suo lavoro con un tiro dai trentacinque metri che finisce di poco alto.

ALESSANDRO BASTONI 8 – Più timido del solito nel primo tempo, ma in fase difensiva perfetto contro chiunque arrivi dalle sue parti. Nella ripresa sale in cattedra, corre 40 metri al piede e mette una palla precisa per la testa di Barella. Anche nella seconda rete c’è il suo piede magico: l’azione del rigore nasce dal suo cross per Dumfries che non ha senso di esistere per un difensore. Migliore partita da quando veste la maglia dell’Inter, l’uomo in più.

Benfica-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Ha paura di Grimaldo, Inzaghi lo punzecchia per 45 minuti per farlo attaccare ma non lo fa. Un suo passaggio orizzontale obbliga Acerbi ad un fallo. Nel secondo tempo è essenziale in due episodi: salva il gol di Rafa Silva dopo il primo vantaggio, poi dal suo passaggio alto viene il calcio di rigore. Il Portogallo è un suo territorio amico.

NICOLÒ BARELLA 8 – Tarantolato come non mai. Il giocatore dà qualità alla manovra e riaccende il motore rimasto spento per un po’. Il cross per Dzeko di sinistro è arrivato ad un soffio dalla testa del compagno, poi sul passaggio di Bastoni segna il suo primo gol di testa. Inserimento da mezzala pura, palla all’angolino e finalmente il Nicolò che non si vedeva da mesi.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Il Benfica non pressa alto come ci si aspettava, Brozovic guida il centrocampo e lo fa con ordine, non sbagliando e non rallentando la manovra. Nella ripresa durante l’ultima azione non si capisce il suo movimento verso la porta di Onana, in caso di gol sarebbe stato un grande colpevole. Si rivedono però anche i cambi di gioco veloci, serviva una notte europea per far rivivere il croato?

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Florentino Luis lo soffre e non poco. Incredibile l’armeno, che va veramente come un treno. Recupera un numero indefinito di palloni, aiuta Dimarco sulla sinistra e chiude anche nei momenti di maggiore difficoltà.

FEDERICO DIMARCO 6 – Come spesso è accaduto nelle ultime settimane sbaglia troppe volte i cross dal fondo. Fa due assist agli avversari che rischiano di divenire gol, poi nei minuti finali del primo tempo trova un sinistro preciso che arriva a pochi millimetri dal piede di Martinez. A inizio secondo tempo una sua diagonale salva un gol già fatto del Benfica.

– dal 62′ ROBIN GOSENS 6 – Entra in modo aggressivo, ma si perde clamorosamente Rafa Silva sulla fascia e rischia di essere determinante in negativo. Sull’assist di Dumfries manca il tap-in del definitivo 3-0.

Benfica-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 6 – Il passaggio per Dzeko a campo aperto nel primo tempo è un errore madornale, ma la sua prestazione non si ferma all’episodio. Gioca bene spalle alla porta, abbassa il baricentro protegge e subisce falli che valgono l’ammonizione a Antonio Silva.

– dal 62′ JOAQUIN CORREA 6.5 – L’attesa per Mkhitaryan è giusta, lo serve con il conta-giri ma l’armeno non colpisce a rete. L’argentino entra molto bene ed è lo sbocco che cercava Inzaghi per le ripartenze. Aiuta anche in fase difensiva ed è da sottolineare per un giocatore da ritrovare come lui.

EDIN DZEKO 6 – Tecnica sopraffina, Lautaro Martinez è il capitano ma è lui il leader offensivo. Gli dà consigli, ripulisce palloni in continuazione e fa salire la squadra come deve. La sua testa arriva ad un soffio dalla palla dello 0-1.

– dal 62′ ROMELU LUKAKU 7 – Entra e sbaglia un passaggio, ma la grinta non manca e lo recupera subito con cattiveria. Dal dischetto è glaciale e segna ancora nella notte europea decisiva per l’Inter. Per il suo gol si ringrazia Joao Mario, che mette la mano sulla qualificazione dei nerazzurri.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter di coppa è diversa, la notte di Lisbona lo conferma. Pressing alto in alcuni momenti della partita, aggressività mai vista in campionato e tanta qualità nella manovra. La difesa è attenta, Brozovic, Mkhitaryan e Barella dominano il centro del campo nel primo tempo. Questa sera si ritrovano anche calciatori importanti come Bastoni e Dumfries, sempre decisivo nei momenti più importanti. L’Inter domina i secondi 45 minuti, vince in trasferta 2-0 e mette l’ipoteca sulla qualificazione. Chapeau per Inzaghi, che azzecca anche i cambi con la rivoluzione in attacco che ripaga il suo coraggio al 100%.

Le pagelle degli avversari: il Benfica di Schmidt

BENFICA – Vlachodimos 6; Gilberto 5.5, Antonio Silva 5, Morato 5, Grimaldo 6.5; Chiquinho 6, Florentino 5.5 (Neres 5.5); Joao Mario 4.5, Rafa Silva 6.5, Aursnes 6; Ramos 5.5 All. Schmidt 5