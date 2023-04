Barella si ricorda ancora come si fa: vice MVP in Benfica-Inter

Nicolò Barella apre le marcature in Benfica-Inter (0-2), coronando una prestazione di altissimo livello nell’andata dei quarti di Champions League.

DI NUOVO AL TOP – Nicolò Barella sale in cattedra in Benfica-Inter, ritrovando anche il gol in Champions League (dopo quello al Camp Nou nel 3-3 al Barcellona). Una rete che arriva a inizio ripresa, ma che per certi versi corona una prova di grandissimo spessore. Tanto che il centrocampista si può considerare l’MVP del match. Premio che tuttavia finisce a Alessandro Bastoni, ma semplicemente perché l’assist è un colpo tecnico migliore del colpo di testa del numero 23. Al di là del gol, però, è proprio tutta la prestazione di Barella a Lisbona a far sorridere i tifosi.

MOTORE INSTANCABILE – Barella tocca 59 palloni in tutta la gara, completando 32 passaggi su 38 (84% di precisione). E garantendo una presenza costante lungo tutta la catena di destra, come ai vecchi tempi. Qui vediamo la mappa dei suoi tocchi in Benfica-Inter (presa da Whoscored.com):

Il numero 23 vince anche 7 contrasti su 12, ed è il nerazzurro che tira di più. Oltre al colpo di testa, Barella prova a segnare in altre due occasioni, andandoci molto vicino. In generale, il sardo torna a far vedere di cosa è realmente capace quando riesce a giocare concentrato. Un centrocampista box-to-box in grado di supportare i compagni in entrambe le fasi. Ed è lui il primo a dover essere consapevole di questo suo potenziale, che in stagione si è visto quasi sempre solo in Champions League. Ma di cui l’Inter ha profondo bisogno sempre, in tutte le partite.