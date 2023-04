L’UEFA non ha dubbi: scelto Bastoni come MVP di Benfica-Inter!

Alessandro Bastoni è stato l’uomo in più di Benfica-Inter: ha giocato una partita impeccabile e ha servito l’assist per il gol di Nicolò Barella. L’UEFA non ha dubbi, è lui l’MVP del match.

MIGLIORE − L’Inter, andando contro la maggior parte delle previsioni dovute all’ultimo periodo in campionato, ha giocato una grandissima prestazione contro il Benfica. Ha concesso pochissimo al club portoghese e ha segnato due gol molto importanti. Alessandro Bastoni, in questo senso, è stato il volto della squadra di Simone Inzaghi che stasera è scesa in campo e ce l’ha messa tutta. Ha servito l’assist per il primo gol segnato da Nicolò Barella (vedi articolo), ha difeso in maniera eccellente e ha partecipato al gioco corale dalla squadra. Tutto ciò ha fatto sì che il numero 95 nerazzurro venisse premiato come il migliore del match: è lui l’MVP scelto dall’UEFA.