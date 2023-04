Onana in Benfica-Inter interpreta la definizione di carisma (e fa 6 su 9)

André Onana è grande protagonista anche in Benfica-Inter (0-2), andata dei quarti di Champions League. Il portiere è ormai uno dei leader conclamati dello spogliatoio nerazzurro.

SENZA FATICA – André Onana sale ancora una volta in cattedra in una sfida di Champions League. In Benfica-Inter non è appariscente come in altre occasioni, eppure è decisivo per il risultato finale. Al termine della gara di andata dei quarti, si conteranno solo due parate del numero 24. Quella al 16′ del primo tempo (respinta di petto su tiro di Grimaldo) e quella all’ultimo secondo della gara sul diagonale di Gonçalo Ramos. E proprio quest’ultima è una parata che dice molto sulle qualità di Onana, non solo tecniche.

VOCE AGGIUNTA – Il tiro che Gonçalo Ramos tenta al 93′ per accorciare il risultato non è troppo pretenzioso (valore di 0,79 come xGOT, expected goal on target, secondo SofaScore). Tuttavia era un diagonale al termine di un contropiede improvviso. In un momento ancora delicatissimo del match. E Onana lo ha bloccato a terra, con la mano sinistra, con tutta la calma del mondo. A dimostrazione dell’incredibile freddezza del camerunense. Che dà seguito sul campo alle parole prima della gara. E tutto questo rientra nel “pacchetto carisma” che il numero 24 ha portato con sé a Milano. Un extra che si vede soprattutto nelle grandi notti europee, dove stiamo vedendo la miglior versione di Onana. Come dimostrano anche i dati.

ANALISI TECNICA – In Benfica-Inter Onana tocca 41 palloni con una precisione dell’87% sui passaggi (26 completati su 30). E realizza 7 passaggi lunghi su 11, a ulteriore dimostrazione della sua centralità nella manovra nerazzurra. Il numero 24 è un vero e proprio elemento aggiunto quando l’Inter staziona nella propria metà campo. E dalla linea di porta guida i compagni e impone il suo controllo su quanto succede. Disinnescando i tentativi avversari quando necessario. Tanto che, con quello di ieri, Onana sale a 6 clean sheets in questa Champions League. Dove non subisce gol dall’ultima gara dei gironi, il 1° novembre in casa del Bayern Monaco. Un dato che infonde ancor più sicurezza a tutto l’ambiente.